Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Многие сейчас думают об этом. Мбаппе сам примет решение, о котором будет известно в ближайшее время. Он сделает это, когда наступит правильное время», - передает слова специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий пополнит ряды мадридского гранда на правах свободного агента грядущим летом. В текущем сезоне Килиан провел 29 поединков за парижан, в которых отметился 30 забитыми мячами и семью голевыми передачами.