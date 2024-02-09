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Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

09 Февраля 2024 • 08:38 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Многие сейчас думают об этом. Мбаппе сам примет решение, о котором будет известно в ближайшее время. Он сделает это, когда наступит правильное время», - передает слова специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий пополнит ряды мадридского гранда на правах свободного агента грядущим летом. В текущем сезоне Килиан провел 29 поединков за парижан, в которых отметился 30 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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