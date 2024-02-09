​Лунин хочет остаться в «Реале»

Украинский голкипер Андрей Лунин получил шанс из-за травмы основного вратаря мадридского «Реала», и теперь он надеется, что руководство именитого клуба предложит ему продление контракта. Он считает, что проходит через лучший момент своей карьеры:

- Я нахожусь в лучшем моменте своей карьеры. Сейчас мне удается регулярно играть, чего не было раньше. Я стараюсь оправдывать доверие своими выступлениями на поле. Когда не играешь, очень сложно, - посетовал Лунин, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Украинский голкипер выступает в мадридском клубе с 2018 года, но много времени провел в арендах.