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​Лунин хочет остаться в «Реале»

09 Февраля 2024 • 03:39 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин получил шанс из-за травмы основного вратаря мадридского «Реала», и теперь он надеется, что руководство именитого клуба предложит ему продление контракта. Он считает, что проходит через лучший момент своей карьеры:

- Я нахожусь в лучшем моменте своей карьеры. Сейчас мне удается регулярно играть, чего не было раньше. Я стараюсь оправдывать доверие своими выступлениями на поле. Когда не играешь, очень сложно, - посетовал Лунин, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Украинский голкипер выступает в мадридском клубе с 2018 года, но много времени провел в арендах.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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