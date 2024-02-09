«Барселона» может расстаться с кем-то из важных футболистов предстоящим летом.

Каталонский клуб по-прежнему испытывает серьёзные финансовые трудности, и одно из возможных решений – продажа ряда высокооплачиваемых игроков. Как информирует Onze, летом в «Барселоне» будут готовы рассмотреть предложения по Френки де Йонгу, Роберту Левандовски, Илкаю Гюндогану и Марку-Андре тер Штегену. Ранее всех четырёх игроков можно было считать неприкасаемыми.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость де Йонга в 80 млн евро, Левандовски – в 20 млн, Гюндогана – в 18 млн, а тер Штегена – в 35 млн.