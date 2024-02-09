Друг Кумана: «Френки де Йонг разочарован «Барселоной»

Льюис Канут, друг бывшего наставника «Барселоны» Рональда Кумана, высказался о положении в команде Френки де Йонга.

«Переходя в «Барселону», Френки рассчитывал попасть в конкурентоспособную команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов. Он очень разочарован клубом. Думаю, в его отношении что-то изменилось. Он больше не закрывает дверь для других возможностей», – приводит Barca Universal слова Канута, также являющего знакомым 26-летнего хавбека.

Френки де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из амстердамского «Аякса». На счету нидерландского футболиста в общей сложности 16 забитых мячей и 21 голевая передача в 205 матчах за «сине-гранатовых».