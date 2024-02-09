Игрок «Гранады»: «Барселона» не очень хорошо играет дома, постараемся создать ей проблемы»

Полузащитник «Гранады» Херард Гумбау поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Барселоны».

Поединок 24-го тура Ла Лиги состоится 11 февраля на поле «сине-гранатовых».

«Барселона» – отличная команда, каким бы ни было её текущее положение. Однако, на мой взгляд, в этом сезоне «Барса» не лучшим образом выступает на своём поле, и мы постараемся создать ей проблемы в ближайшей игре.

Матчи против «Барселоны» – это всегда особенный вызов. Мы едем туда с очень чётким планом на игру», – приводят испанские СМИ слова Гумбау, выступавшего за «Барселону» на старте карьеры.

«Гранада» располагается на 19-м месте в таблице Ла Лиги с 12-ю набранными очками. «Барселона» идёт третьей с 50-ю баллами.