Лидер «Жироны» Савио назвал игрока «Реала» своим ориентиром

Вингер «Жироны» Савио рассказал, какого игрока считает примером для подражания.

19-летний бразилец играет ключевую роль в команде Мичела, неожиданно ведущей борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Как признался сам Савио, его вдохновляет игра Родриго, выступающего за мадридский «Реал»: «Прямо сейчас я считаю своим ориентиром Родриго из «Реала», – приводит Diario AS слова лидера атаки каталонцев.

В активе Савио семь забитых мячей и семь результативных передач в 27 матчах текущей кампании. Напомним, что права на игрока принадлежат французскому «Труа», также входящему в структуру City Group.

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 58 очками, «Жирона» – вторая с 56 баллами. 10 февраля команды проведут очный матч в Мадриде.