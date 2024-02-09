Нападающий «Палмейраса» Талис заинтересовал «Барселону».

18-летний игрок пока не пробился в первую команду «Палмейраса», но уже привлёк внимание статусных европейских клубов. По информации Diario AS, среди претендентов на футболиста фигурирует «Барселона», внимательно следящая за его прогрессом.

За свои успехи на молодёжном уровне Талис уже был прозван на родине «новым Эндриком». Сам Эндрик (которому, к слову, 17 лет) выступает за тот же «Палмейрас», а предстоящим летом перейдёт в мадридский «Реал».

В активе Талиса восемь забитых мячей в 20 матчах за команду «Палмейраса» до 20 лет. В текущем месяце форвард отметит 19-летие.