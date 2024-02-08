Левандовски: «Я отлично чувствую себя в «Барселоне»

Футболист «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём положении в команде.

35-летний форвард стал одним из самых критикуемых персонажей в каталонском клубе в нынешнем сезоне – всё дело в спаде результативности. Поляк, забивший 14 голов в 31 матче кампании, не слишком вписывается в текущую систему «сине-гранатовых», как принято считать.

Впрочем, сам Левандовски охотно опровергает слухи о возможном уходе и каких-либо проблемах: «Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы», – передают испанские СМИ заявление игрока.