Левандовски: «Я прекрасно понимаю Хави»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что думает о главном тренере Хави Эрнандесе и проблемах команды.

Недавно испанский специалист объявил о том, что оставит свой пост после завершения сезоне.

«Быть тренером или игроком «Барселоне» – это огромная ответственность. Давление – это нормально. Сейчас клуб переживает непростое время, в команде много молодых игроков, а ожидания, как и всегда, очень высоки.

Я понимаю, что это значит для Хави. «Барселона» – его клуб, он здесь играл, а теперь работает тренером. Для него всё это очень тяжело с эмоциональной точки зрения, и я прекрасно его понимаю.

Теперь нам нужно сосредоточиться на предстоящих матчах сезона. Мы ещё можем победить с Хави, и речь не только об отдельных играх», – цитирует Barca Universal Левандовски.