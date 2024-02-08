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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я прекрасно понимаю Хави»

08 Февраля 2024 • 22:43 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что думает о главном тренере Хави Эрнандесе и проблемах команды.

Недавно испанский специалист объявил о том, что оставит свой пост после завершения сезоне.

«Быть тренером или игроком «Барселоне» – это огромная ответственность. Давление – это нормально. Сейчас клуб переживает непростое время, в команде много молодых игроков, а ожидания, как и всегда, очень высоки.

Я понимаю, что это значит для Хави. «Барселона» – его клуб, он здесь играл, а теперь работает тренером. Для него всё это очень тяжело с эмоциональной точки зрения, и я прекрасно его понимаю.

Теперь нам нужно сосредоточиться на предстоящих матчах сезона. Мы ещё можем победить с Хави, и речь не только об отдельных играх», – цитирует Barca Universal Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски ещё теги

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