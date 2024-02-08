Эндрик рассказал, кто из «Реала» впечатлил его своей игрой

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик поделился впечатлениями от просмотра игры команды.

17-летний футболист, ныне выступающий за бразильский «Палмейрас», пополнит ряды «сливочных» в июле, когда отметит 18-летие.

«Наблюдая за игрой на «Бернабеу», я даже не смотрел на мяч – я больше следил за расположением игроков, свободными зонами. Джуд Беллингем произвёл на меня сильное впечатление, поскольку он никогда не останавливается. Мне понравилось находиться там», – цитирует Madrid Zone Эндрика.

Трансфер юного бразильца обошёлся «Реалу» более чем в 40 млн евро, не учитывая бонусы.