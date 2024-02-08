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Деку: «Было бы ошибкой продавать Араухо или де Йонга ради Мбаппе»

08 Февраля 2024 • 21:20 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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10.02 23:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о подписании форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Каталонский клуб не считается претендентом на звезду сборной Франции, поскольку не имеет финансовой возможности подписать столь дорогостоящего игрока. Несмотря на это, у Деку всё же спросили о 25-летнем нападающем в «Барселоне».

«Я считаю, что продавать Рональда Араухо или Френки де Йонга ради Мбаппе было бы ошибкой. От этого наша команда стала бы только слабее», – заявил в интервью Esports3 португальский функционер.

Уже в скором времени Килиан Мбаппе может договориться о переходе в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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