Деку: «Было бы ошибкой продавать Араухо или де Йонга ради Мбаппе»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о подписании форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Каталонский клуб не считается претендентом на звезду сборной Франции, поскольку не имеет финансовой возможности подписать столь дорогостоящего игрока. Несмотря на это, у Деку всё же спросили о 25-летнем нападающем в «Барселоне».

«Я считаю, что продавать Рональда Араухо или Френки де Йонга ради Мбаппе было бы ошибкой. От этого наша команда стала бы только слабее», – заявил в интервью Esports3 португальский функционер.

Уже в скором времени Килиан Мбаппе может договориться о переходе в мадридский «Реал» на правах свободного агента.