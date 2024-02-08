Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо

08 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может остаться в каталонском клубе. По информации журналиста Фернандо Поло, «Барселона» в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте с 24-летним футболистом. Руководство «сине-гранатовых» видит в уругвайце фундаментальную часть будущего клуба.

Ранее сообщалось, что Араухо входит в список игроков, с которыми «Барселона» планирует расстаться предстоящим летом. Потенциальным претендентом на игрока называлась мюнхенская «Бавария», Transfermarkt оценивает защитника в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Араухо 25 матчей и один забитый гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Февраля
16:31
Рафинье придётся показать свой максимум в следующие месяцы, чтобы остаться в «Барселоне»
15:11
Деку: «Я не предлагал Рафинью «Барселоне»
15:06
Журналист Бош: «Не понимаю, почему «Барселона» не рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса»
14:54
Многие топ-тренеры готовы возглавить «Барселону», несмотря на финансовые проблемы клуба
14:36
Тебас: «Лапорта пытается выиграть в лотерею, подписавшись на участие в Суперлиге»
11:59
Деку: «Нам нужен тренер, который понимает, что клуб не может совершать большие трансферы» 1
11:53
Деку: «Уход Бускетса сильно повлиял на «Барселону», его было невозможно заменить»
11:20
Деку: «Мы примем решение по Алешу Гарсии в зависимости от того, как он закончит сезон»
07 Февраля
14:39
Судейский комитет отклонил апелляцию «Барселоны» по удалению Роке, но клуб не сдаётся
14:09
Араухо в январе хотел перейти в «Баварию» 1
14:02
Флик с удовольствием возглавил бы «Барселону»
11:01
Савиньо изначально хотел перейти в «Барселону», но сейчас игрок близок к топ-клубу АПЛ
09:15
Малком рассказал о своей дружбе с Месси и другими бывшими игроками «Барселоны»
02:59
Стало известно, при каком условии «Барселона» расстанется с Серхи Роберто
01:39
Продажа игрока за 100 млн евро не решит финансовые проблемы «Барселоны»
00:52
В «Барселоне» приняли решение по Кубарси, на которого претендуют клубы АПЛ
06 Февраля
23:55
Хави Мартинес: «Стиль Флика отлично подходит «Барселоне»
23:31
Хави Мартинес назвал проблему Левандовски в «Барселоне»
22:36
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска 4
14:00
Деку хочет продлить контракт с де Йонгом до конца сезона
12:54
«Барселона» приняла решение о расставании с двумя игроками в конце сезона
12:30
«Барселона» определилась, кого назначит тренером, если не удастся пригласить опытного топ-специалиста
12:19
«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа
12:08
Лапорта мечтает о назначении Клоппа в «Барселону»
12:01
Ямаль подписал крупный контракт с «Адидас»
11:57
Ямаль за год вырос на 10 сантиметров
11:39
Деку хочет, чтобы «Барселона» как можно скорее определилась с новым тренером
05 Февраля
15:29
Педру Нету и вингер «Барселоны» интересны лондонскому топ-клубу
15:22
Деку оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне
15:17
Деку рассказал, считает ли состав «Барселоны» конкурентоспособным
15:12
Деку: «У меня есть много сомнений насчёт ВАР, эта система дезориентирует зрителя»
14:41
«Барселона» нацелилась на хавбека «Ювентуса»
14:41
Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»
14:28
Деку считает ложью то, что Гвардиола устроил великую революцию в «Барселоне» 1
14:06
Деку: Я не слежу за Моттой, а Маркес очень сильно прогрессирует
13:26
Деку ответил, собирается ли «Барселона» назначать Клоппа
13:20
Деку прокомментировал слухи о продаже Араухо и де Йонга
13:11
Деку: «Пресса убила Роке до того, как он начал играть»
12:33
Деку рассказал, какого тренера ищет «Барселона»
12:17
Деку: «Я совсем не ожидал ухода Хави, мы постоянно держали с ним контакт и планировали трансферы»
00:09
«Барселона» могла не упустить Бергвалла, если бы завершила сделку раньше
04 Февраля
21:50
«Барселона» предложит новый контракт ключевому полузащитнику
16:19
Субименди интересен «Барселоне», «Баварии» и лондонскому топ-клубу
15:29
Рафинья и тер Штеген возобновили тренировки с «Барселоной»
15:04
Деку одобрил кандидатуру Консейсау на замену Хави 2
11:45
Хави: «Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? У меня с ним прекрасные отношения»
10:57
Хави – об удалении Роке: «Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате» 4
10:52
Хави: «В мире очень мало таких же игроков, как Ямаль»
10:46
Кунде: «Команда знает, что нам нужно вернуться на лучший уровень и улучшить игру в защите»
10:42
Хави: «Гол «Алавеса» меня сильно разозлил»
03:20
«Барселона» обратилась к дорогостоящему игроку «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ГРАНАДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» Клопп дал ответ «Барселоне»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
18:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо
18:37 · Испания. Ла Лига
​«Барселоне» предложили топ-тренера из Италии
18:24 · Испания. Ла Лига
Мостовой отреагировал на то, что «Реал» не поздравил Роналду с днём рождения
17:32 · Испания. Ла Лига
​Куман: «Хави тоже заметил, что быть игроком «Барселоны» гораздо веселее, чем тренером»
17:02 · Италия. Серия А
Все страны Евросоюза, кроме Испании, выступили против Суперлиги
16:51 · Германия. Бундеслига
Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация»
16:31 · Испания. Ла Лига
Рафинье придётся показать свой максимум в следующие месяцы, чтобы остаться в «Барселоне»
16:27 · Испания. Ла Лига
Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
16:23 · Испания. Ла Лига
Начо точно не сыграет против «Жироны»
15:44 · Испания. Ла Лига
Мичел: «Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге»
15:11 · Испания. Ла Лига
Деку: «Я не предлагал Рафинью «Барселоне»
15:06 · Испания. Ла Лига
Журналист Бош: «Не понимаю, почему «Барселона» не рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса»
15:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус вернулся к тренировкам, бразилец может сыграть против «Жироны»
14:54 · Испания. Ла Лига
Многие топ-тренеры готовы возглавить «Барселону», несмотря на финансовые проблемы клуба
14:51 · Испания. Ла Лига
​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Реал» Мадрид – «Жирона»
Все новости
Рекомендуем