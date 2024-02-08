«Барселона» планирует продлить контракт с Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может остаться в каталонском клубе. По информации журналиста Фернандо Поло, «Барселона» в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте с 24-летним футболистом. Руководство «сине-гранатовых» видит в уругвайце фундаментальную часть будущего клуба.

Ранее сообщалось, что Араухо входит в список игроков, с которыми «Барселона» планирует расстаться предстоящим летом. Потенциальным претендентом на игрока называлась мюнхенская «Бавария», Transfermarkt оценивает защитника в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Араухо 25 матчей и один забитый гол.