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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселоне» предложили топ-тренера из Италии

08 Февраля 2024 • 18:37 Комментировать

«Барселона» занимается поиском нового тренера после того, как Хави объявил о намерении покинуть клуб в конце сезона. Как сообщает испанский Sport, «сине-гранатовые» в последнее время получили предложения по разным тренерам, ведь многие хотели бы поработать с «Барселоной».

По данным источника, в числе предложенных «Барселоне» специалистов был Антонио Конте. Итальянец находится в списке, но никаких шагов в его направлении каталонцы пока не предпринимали. Есть ощущение, что «сине-гранатовые» предпочитают пригласить тренера из Германии.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антонио Конте
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