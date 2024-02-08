​«Барселоне» предложили топ-тренера из Италии

«Барселона» занимается поиском нового тренера после того, как Хави объявил о намерении покинуть клуб в конце сезона. Как сообщает испанский Sport, «сине-гранатовые» в последнее время получили предложения по разным тренерам, ведь многие хотели бы поработать с «Барселоной».

По данным источника, в числе предложенных «Барселоне» специалистов был Антонио Конте. Итальянец находится в списке, но никаких шагов в его направлении каталонцы пока не предпринимали. Есть ощущение, что «сине-гранатовые» предпочитают пригласить тренера из Германии.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

​Лапорта и Деку имеют разногласия в «Барселоне» - известны подробности