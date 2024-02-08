Мостовой отреагировал на то, что «Реал» не поздравил Роналду с днём рождения

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о том, что мадридский «Реал» не стал поздравлять португальского нападающего Криштиану Роналду с днём рождения.

«Я думаю, любому человеку неприятно, когда его не поздравляют с какой-то датой. Тем более, такого человека, как Роналду, который для «Реала» сделал такое, что многие до конца своих дней не сделают», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

При этом эксперт отметил, что у Роналду большое количество поздравлений, поэтому половину он не замечает. Не стоит заострять на этом внимание, подытожил Мостовой.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего успел поиграть за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». На данный момент форвард защищает цвета саудовского «Аль-Насра».