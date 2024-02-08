​Куман: «Хави тоже заметил, что быть игроком «Барселоны» гораздо веселее, чем тренером»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об этой работе. Как известно, недавно об уходе с тренерского мостика «сине-гранатовых» по завершению сезона объявил Хави.

«Это самая тяжёлая работа, которую я когда-либо выполнял. Я понимаю Хави. В моём случае, по сравнению с Хави, были конфликт с президентом. В его случае он тоже заметил, что быть игроком «Барселоны» гораздо веселее и интереснее, чем тренером.

У меня не было психологического расстройства, но я страдал от давления и стресса. Невесело, когда твои дети плачут после поражения. Теперь просто хочется бросить всё», - сказал Куман ESPN.