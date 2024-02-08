Рафинье придётся показать свой максимум в следующие месяцы, чтобы остаться в «Барселоне»

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас пока является главным кандидатом на продажу для руководства. По информации от издания Sport, 27-летний бразилец знает, что в следующие месяцы ему нужно показать свой максимум, чтобы остаться в команде на следующий сезона.

Источник отмечает, что Рафинье дали 4 месяца на исправление ситуации. Бразилец должен доказать руководству, что его не стоит продавать ближайшим летом.

Напомним, полтора года назад руководство «Барселоны» выложило за Рафинью 58 миллионов евро английскому «Лидсу». На бразильского футболиста сейчас есть спрос в Английской премьер-лиге.