Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Напомним, у французского форварда летом истекает контракт с командой Луиса Энрике. Нападающий пока далёк от того, чтобы поставить свою подпись под новым соглашением.

«Я уже говорил пару недель назад, что вероятность перехода составляет в районе 50%. Думаю, что сейчас эта цифра стала выше. На мой взгляд, шансы уже составляют 55-60%. Каждый день, когда Мбаппе не подписывает новый контракт с «ПСЖ», вероятность увеличивается», – цитирует Тебаса журналист Фабрицио Романо.