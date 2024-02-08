Начо точно не сыграет против «Жироны»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес не примет участие в ближайшем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» примет у себя дома «Жирону». Как сообщает издание Carrusel Deportivo, тренерский штаб «сливочных» полностью исключил участие испанца в игре с «бело-красными».

Ранее сообщалось, что Фернандес перегружен, так как выступал в последних матчах с мышечным дискомфортом. Напомним, помимо Начо игру с «Жироной» может пропустить другой центральный защитник – Антонио Рюдигер, но у немца есть шансы выйти на поле в ближайшем матче. В то же время Давид Алаба и Эдер Милитао продолжают находится в лазарете.