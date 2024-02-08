Мичел: «Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге»

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от чемпионской гонке в Ла Лиге. Напомним, в субботу «бело-красные» отправятся на выезд к мадридскому «Реалу» в рамках очередного тура чемпионата Испании.

«Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» была бы очень особенной. Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперёд, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков», – сказал Мичел на пресс-конференции.

«Жирона» пока занимает вторую строчку в чемпионате Испании и отстаёт от лидирующего «Реала» на два очка.