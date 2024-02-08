Деку: «Я не предлагал Рафинью «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку вспомнил о трансферной гонке за Рафиньей, которую каталонский клуб выиграл у «Арсенала» и «Челси». В этот период именно Деку был агентом бразильского футболиста.

«Арсенал» и «Челси» хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали намного больше, чем «Барселона». Йорди Кройф был первым, кто позвонил мне, чтобы спросить об игроке. Я никогда не предлагал Рафинью «Барселоне», – сказал Деку в интервью Esport 3.

«Барселона» летом 2022 года заплатила 58 миллионов евро за Рафинью. Ранее ходили слухи о том, что руководство каталонского клуба хочет продать 27-летнего бразильца ближайшим летом.