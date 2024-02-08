Журналист Бош: «Не понимаю, почему «Барселона» не рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса»

Журналист Хавьер Бош призвал руководство каталонской «Барселоны» обратить внимание на кандидатуру Роберто Мартинеса, который ныне возглавляет сборную Португалии. Напомним, «сине-гранатовые» сейчас ищут нового тренера на замену Хави, который покинет клуб в конце сезона.

«Не понимаю, почему «Барселона» не рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса. Он каталонец, работал в Английской премьер-лиге, в сборной Бельгии, а сейчас проделывает хорошую работу в сборной Португалии. Роберто ставит атакующий футбол. Думаю, если бы Йорди Кройф по сей день оставался в «Барселоне», Мартинес был бы одним из кандидатов на пост тренера», – написал Бош в социальных сетях.