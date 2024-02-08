Винисиус вернулся к тренировкам, бразилец может сыграть против «Жироны»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вернулся в строй после травмы, который получил перед матчем с «Атлетико». По информации от журналиста Мелькора Руиса, бразилец принял участие в сегодняшней тренировке «королевского клуба». Сообщается, что в Винисиуса есть неплохие шансы сыграть против «Жироны» в центральном матче следующего тура испанской Ла Лиги.

Отметим, ранее сообщалось, что матч против «Жироны» может пропустить центральный защитник Начо Фернандес. Также под сомнением находится другой центрбек – Антонио Рюдигер, который пропустил матч с «Атлетико» из-за травмы бедра.

Винисиус в этом сезоне отметился шестью голами и двумя ассистами в Ла Лиге.