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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус вернулся к тренировкам, бразилец может сыграть против «Жироны»

08 Февраля 2024 • 15:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вернулся в строй после травмы, который получил перед матчем с «Атлетико». По информации от журналиста Мелькора Руиса, бразилец принял участие в сегодняшней тренировке «королевского клуба». Сообщается, что в Винисиуса есть неплохие шансы сыграть против «Жироны» в центральном матче следующего тура испанской Ла Лиги.

Отметим, ранее сообщалось, что матч против «Жироны» может пропустить центральный защитник Начо Фернандес. Также под сомнением находится другой центрбек – Антонио Рюдигер, который пропустил матч с «Атлетико» из-за травмы бедра.

Винисиус в этом сезоне отметился шестью голами и двумя ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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