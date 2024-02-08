«Бесплатный» трансфер Мбаппе будет стоить «Реалу» 120 млн евро

Будущее Килиана Мбаппе остаётся главной темой в мире футбольных слухов. Как сообщает испанское издание Sport, все признаки указывают на то, что летом Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал».

В то же время в материале приводится информация от AS, касающаяся финансовой составляющей потенциальной сделки. Мбаппе может перейти в «Реал» свободным агентом, но трансфер получится для мадридского гранда отнюдь не бесплатным. Килиан требует огромный подписной бонус в 120 миллионов евро. Таким образом, футболист получит выгоду – при продлении контракта с «ПСЖ» он получил бы 90 миллионов евро как бонус за лояльность.

Что касается зарплаты Мбаппе, то по сравнению с «ПСЖ» она может снизиться с 72 до 50 миллионов евро «грязными», то есть до уплаты налогов.

Раскрыта возможная зарплата Мбаппе в «Реале» и другие условия

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