Многие топ-тренеры готовы возглавить «Барселону», несмотря на финансовые проблемы клуба

Каталонская «Барселона» продолжает поиски нового тренера после того, как Хави Эрнандес объявил, что покинет команду по окончании сезона. По информации от издания Sport, несмотря на финансовые проблемы клуба, получить работу на «Камп Ноу» хотят многие топ-тренеры.

Напомним, «Барселону» ранее связывали со многими специалистами. Одним из главных кандидатов на замену Хави считается Ханс-Дитер Флик, который в начале осени был уволен из сборной Германии за неудовлетворительные результаты. Немецкий специалист ранее возглавлял «Баварии» и выигрывал с клубом Лигу чемпионов в 2020 году.

С «Барселоной» ранее также были связаны такие тренеры, как Микель Артета, Юрген Клопп и Мичел.