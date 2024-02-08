​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Реал» Мадрид – «Жирона»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд в предстоящем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу, запланированном на субботу, 10 февраля 2024 года, в котором мадридский «Реал» на своём поле примет «Жирону».

По мнению экспертов мадридский «Реал» одержит победу в матче с вероятностью в 67,1%, а вот победа «Жироны» оценена только в 14,2%, чуть выше вероятность ничейного исхода – 18,7%.

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую бесплатную трансляцию матча на нашем портале.