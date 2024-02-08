Тебас: «Лапорта пытается выиграть в лотерею, подписавшись на участие в Суперлиге»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением насчёт того, зачем каталонская «Барселона» согласилась на участие в Суперлиге. Напомним, недавно Европейский суд одобрил создание нового футбольного турнира.

«Суперлигу придумал Флорентино Перес, а не Лапорта. Жоан ничего не придумывал, ему приходится очень сложно при текущей экономической ситуации в «Барселоне». Подписавшись на участие в Суперлиге, Лапорта хочет выиграть в лотерею», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

«Барселона» в данный момент занимает третью строчку в испанской Ла Лиге, отставая от первого места на 8 очков.