«Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена

Руководство каталонской «Барселоны» планирует начать новую эру клуба после ухода Хави Эрнандеса. Специалист покинет пост главного тренера команды в конце нынешнего сезона.

Как сообщает таблоид The Sun, «сине-гранатовые» планируют расстаться сразу с пятью футболистами. В список «на выход» включены: защитники Маркос Алонсо, Рональд Араухо, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а также вингер Рафинья Диас.

Благодаря уходу вышеназванных игроков каталонцы собираются разгрузить зарплатную ведомость и заработать денег в бюджет.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выбрала нового главного тренера.