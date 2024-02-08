Начо вряд ли сыграет против «Жироны»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес вряд ли примет участие в ближайшем матче своей команды в чемпионате против «Жироны».

Как сообщает Diario AS, испанский футболист в последних матчах играл с дискомфортом. Защитник столкнулся с перегрузом, поэтому тренерский штаб вряд ли будет рисковать его здоровьем в поединке против «Жироны». Отметим, что в лазарете «королевского клуба» сейчас находятся три центральных защитника – Эдер Милитао, Давид Алаба и Антонио Рюдигер.

Напомним, «королевский клуб» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом в два очка от «Жироны».