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Крооса активно пытаются убедить вернуться в сборную Германии, игрок пока не принял решение

08 Февраля 2024 • 12:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пока не исключает вероятности возвращения в сборную Германии на ближайший чемпионат Европы. По информации от издания Relevo, некоторые игроки и тренерский штаб «бундестим» активно пытаются убедить Крооса вернуться.

34-летний Тони всерьёз задумывается о возвращении, так как хочет помочь команде завоевать золотые медали на домашнем чемпионате Европы. Ранее Кроос становился обладателем мундиаля, но Евро футболист в своей карьере не выигрывал.

Полузащитник «Реала» в этом сезоне забил один гол и отдал семь ассистов в чемпионате Германии. Напомним, летом 2021 года Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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