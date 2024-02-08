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Деку назвал причину, почему Маркес не возглавит «Барселону»

08 Февраля 2024 • 12:44 Комментировать

Мексиканский тренер Рафаэль Маркес не возглавит каталонскую «Барселону». Об этом сообщил спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

«Рафаэль прогрессирует как тренер. Опыт, который он получил в академии, очень полезен. Благодаря этому продолжается его рост. Однако Маркес еще недостаточно опытен для работы в первой команде «Барселоны». Поэтому сейчас не рассматриваем его кандидатуру», - приводятся слова функционера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Хави Эрнандес покинет пост наставника команды по завершении текущего сезона.

«Барселона» выбрала нового главного тренера

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