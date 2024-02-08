Деку: «Нам нужен тренер, который понимает, что клуб не может совершать большие трансферы»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, какого тренера ищет каталонский клуб. Нынешний наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании этого сезона.

«Мы ищем тренера, который знает о традициях «Барселоны» и понимает нашу нынешнюю ситуацию. Нам нужен тренер, который понимает, что клуб не может совершать большие трансферы», – цитирует Деку Esport 3.

Ранее сообщалось, что одним из фаворитов на должность нового тренера «Барселоны» является Ханс-Дитер Флик, который в 2020 году брал Лигу чемпионов во главе мюнхенской «Баварии». Если верить слухам, немец уже начал учить испанский язык.