Деку: «Уход Бускетса сильно повлиял на «Барселону», его было невозможно заменить»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал, насколько сложно было клубу найти замену ушедшему полузащитнику Серхио Бускетсу. Напомним, «сине-гранатовые» пригласили вместо испанца Ориоля Ромеу, который в этом сезоне не является игроком старта.

«Уход Бускетса сильно повлиял на «Барселону», его было невозможно заменить. Единственный игрок, который по стилю напоминает Серхио – это Родри из «Манчестер Сити», но его никто не хочет продавать. Киммих находится в «Баварии», его было сложно заполучить. Посмотрите, сколько «Челси» заплатил за Кайседо. Нам было непросто. Учитывая ситуацию с финансовым фэйр-плей, мы сделали ставку на Гюндогана, который добавил команде опыта и качества», – сказал Деку в беседе с Esport 3.