Лунин восхищён поддержкой на домашних матчах «Реала»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, как болельщики поддерживают команду на домашней арене – «Сантьяго Бернабеу».

«Это что-то невообразимое, когда весь стадион скандирует твое имя. Я простой парень из маленького города. Никогда не мог мечтать о подобном. Это невероятное ощущение», - передает слова вратаря El Chiringuito.

Лунин является игроком «королевского» клуба с 2018 года. В текущем сезоне Андрей сыграл за мадридскую команду 15 поединков и пропустил 13 мячей. Срок действующего контракта между «Реалом» и украинцем рассчитан до лета следующего года.