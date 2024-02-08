Деку: «Мы примем решение по Алешу Гарсии в зависимости от того, как он закончит сезон»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку подтвердил интерес своей команды к полузащитнику Алешу Гарсии из «Жироны». Напомним, 26-летнего испанца в последние месяцы активно связывают с трансфером в «Барселону».

«Я согласен с тем, что Гарсия является хорошим игроком. Мы примем решение по Алешу в зависимости от того, как он закончит нынешний сезон», – цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Гарсия отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее Алеиш выступал в Англии за «Манчестер Сити», но не смог получить шанс заиграть в команде Хосепа Гвардиолы.