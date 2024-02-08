В «Барселоне» приняли решение по Ямалю

Атакующий полузащитник Ламин Ямаль получит новый контракт от каталонской «Барселоны» по достижении 18 лет. Об этом рассказал спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

«Клуб продлит контракт с Ламином, когда ему исполнится 18 лет. Мы уже начали работу в данном направлении. У Ямаля еще есть три года по действующему соглашению. Когда он отпразднует 18-летие, мы продлим договор», - цитирует Деку инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ямаль – воспитанник академии каталонского гранда. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 32 поединках «Барселоны», в которых записал на свой счет три гола и пять ассистов.