В «Барселоне» ответили на вопрос по Моуринью

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о возможном приглашении в клуб известного португальского тренера Жозе Моуринью.

«Жозе в «Барсе»? Мы с ним друзья, но уже давненько не общались. Пока между нами не было контактов по этому поводу», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Моуринью сейчас является безработным. В январе португалец был уволен из «Ромы».

«Барселона» по завершении нынешнего сезона сменит главного тренера. Недавно наставник команды Хави Эрнандес сообщил, что покинет «сине-гранатовых».