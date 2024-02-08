Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал»

Появилась новая информация о будущем нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Франсуа Галлардо, 25-летний форвард подпишет новый контракт с «ПСЖ» и никогда не перейдет в испанский «Реал».

Срок действующего трудового договора между нападающим и парижанами истекает летом 2024 года. Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе якобы договорился о переходе в мадридский гранд на правах свободного агента.

В текущем сезоне Килиан провел 29 поединков за «ПСЖ» и отметился 30 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость звездного форварда в 180 миллионов евро.

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