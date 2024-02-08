В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок

Журналист Хуанфе Санс посредством своих социальных сетей опубликовал версию турнирной таблицы чемпионата Испании без учета судейских ошибок. В предложенном варианте первое место с 58 очками занимает мадридский «Реал», а на втором идет «Жирона» (56).

На третьей позиции располагается мадридский «Атлетико», набравший 45 баллов. Каталонская «Барселона» идет четвертой с 44 очками. Топ-5 лучших команд Ла Лиги замыкает «Атлетик» Бильбао с 42 баллами.

В реальной таблице «Барселона» находится на третьем месте, а «матрасники» на четвертом. Остальные лидеры занимают те же места.