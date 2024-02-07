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​Деку работает над новыми контрактами для двух важных игроков «Барселоны»

07 Февраля 2024 • 20:30 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Деку работает над продлением контрактов с двумя важными игроками команды. Как сообщает испанский Sport, Деку рассчитывает добиться подписания новых трудовых соглашений с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Френки де Йонгом. В стане «сине-гранатовых» ожидают крупных трансферных предложений по этим игрокам летом, поэтому клуб хочет сыграть на опережение и связать игроков новыми сделками.

Араухо относительно недавно продлил контракт до середины 2026 года, подвинувшись по зарплате, учитывая финансовые проблемы «Барсы». Как следствие, у такого важного игрока сейчас одна из самых низких зарплат в первой команде. Интерес к уругвайцу приписывают «Баварии».

Контракт де Йонга, в свою очередь, тоже рассчитан до конца сезона 2025/2026.

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