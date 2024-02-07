​Обамеянг посоветовал звёздного тренера для «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг дал каталонскому клубу совет по выбору нового главного тренера.

Стоит напомнить, что по завершению сезона из «Барселоны» уйдёт Хави – о своём решении молодой специалист уже объявил.

По мнению Обамеянга, «Барселоне» нужно по возможности постараться пригласить Юргена Клоппа. Немец, как известно, летом уходит из «Ливерпуля».

«Клопп способен дать вам всё, в том числе энергию. Он выигрывал отличные титулы, он хороший тренер. Если у «Барсы есть шанс, то это был бы очень хороший вариант. Мне было очень комфортно с ним в Дортмунде. Было бы невероятно, если бы он пришёл в «Барсу», - сказал Обамеянг журналисту Херарду Ромеро в эфире на Twitch.