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​Звезда «Реала» может стать одноклубником Месси

07 Февраля 2024 • 16:59 Комментировать

Звёздный полузащитник Лука Модрич может покинуть мадридский «Реал» по завершению сезона. В нынешнем сезоне опытный хорват стал получать меньше игрового времени, поэтому смена им клубной прописки вполне реальна.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, видеть Модрича в своих рядах хочет «Интер Майами». Таким образом, хорват может стать одноклубником Лионеля Месси и ещё нескольких экс-игроков «Барселоны».

В то же время отмечается, что за 38-летнего Луку Модрича поборются и клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, что в 2018 году Лука Модрич выигрывал «Золотой мяч».

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