​Тренер «Жироны» наказан – он пропустит битву с «Реалом»

В субботу в чемпионате Испании сразятся «Реал» и «Жирона», которые занимают соответственно первое и второе места в турнирной таблице на текущий момент. В прошлой игре против «Реал Сосьедада» (0:0) рулевой каталонской команды Мичел получил красную карточку за выражение недовольства решением судьи. Теперь рулевой «Жироны» получил дисквалификацию на два матча, о чём пишет испанский Sport.

Таким образом, Мичел пропустит матчи чемпионата Испании против «Реала» (10 февраля) и «Атлетика» (19 февраля).

Добавим, что на текущий момент «Жирона» имеет в своём активе 56 очков, а «Реал» - 58.