Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ни один из центральных защитников «Реала» не тренировался в общей группе

07 Февраля 2024 • 16:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

«Реал» готовится к важному домашнему матчу чемпионата Испании против «Жироны». В случае победы команда Карло Анчелотти увеличит отрыв от сенсационного ближайшего преследователя до пяти очков.

У «Реала» в настоящий момент наблюдаются проблемы на позиции центрального защитника. Эдер Милитао и Давид Алаба давно пребывают в лазарете с серьёзными травмами. Есть проблемы и у других игроков: в среду Антонио Рюдигер тренировался по индивидуальной программе, а Начо работал в зале. Таким образом, ни один из центральных защитников «сливочных» не занимался в общей группе.

Журналист Аранча Родригес также отмечает, что Винисиус Жуниор тренировался в помещении, как и Начо.

Матч «Реал» - «Жирона» пройдёт в субботу, 10 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Эдер Милитао ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Февраля
16:23
​Ни один из центральных защитников «Реала» не тренировался в общей группе
11:01
Савиньо изначально хотел перейти в «Барселону», но сейчас игрок близок к топ-клубу АПЛ
10:47
«Реал» продвигается в сделке по трансферу французского защитника
06 Февраля
15:13
Умер экс-вратарь «Реала» Анхель
12:59
«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»
12:19
«Барселона» исключила двух тренеров из своего шорт-листа
05 Февраля
15:07
У Винисиуса серьёзная травма шеи, игрок может пропустить матч с «Жироной»
14:35
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
13:04
Браим Диас: «Пропущенный гол на последних минутах? Не могу сказать, что нам не хватило концентрации»
12:57
Анчелотти объяснил, почему выпустил на матч с «Атлетико» Браима Диаса, а не Хоселу
12:38
Рюдигер должен успеть восстановиться к матчу с «Жироной»
12:27
«Реал» может предложить Лунину новый контракт
12:23
Камавинга прошёл обследование травмы, уже известны результаты
02:57
Стало известно, когда сможет сыграть Винисиус
04 Февраля
02:21
В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна
01:03
Тренер «Жироны» пропустит важный матч с «Реалом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
16:32 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Жироны» наказан – он пропустит битву с «Реалом»
16:23 · Испания. Ла Лига
​Ни один из центральных защитников «Реала» не тренировался в общей группе
15:19 · Англия. Премьер-лига
Пять европейских грандов следят за игроком «Жироны» слухи
14:39 · Испания. Ла Лига
Судейский комитет отклонил апелляцию «Барселоны» по удалению Роке, но клуб не сдаётся
14:09 · Германия. Бундеслига
Араухо в январе хотел перейти в «Баварию»
14:02 · Испания. Ла Лига
Флик с удовольствием возглавил бы «Барселону»
13:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго
12:54 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «ПСЖ»: «Мбаппе ещё не выбрал «Реал»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор
12:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет усилить полузащиту игроком «Жироны»
12:03 · Испания. Ла Лига
Канселу назвал самого сложного соперника в карьере
11:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, накажут ли Хави за критику судей
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового игрока в Серии А
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать Канселу на постоянной основе слухи
11:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» обратил внимание на испанского нападающего
Все новости
Рекомендуем