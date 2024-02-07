​Ни один из центральных защитников «Реала» не тренировался в общей группе

«Реал» готовится к важному домашнему матчу чемпионата Испании против «Жироны». В случае победы команда Карло Анчелотти увеличит отрыв от сенсационного ближайшего преследователя до пяти очков.

У «Реала» в настоящий момент наблюдаются проблемы на позиции центрального защитника. Эдер Милитао и Давид Алаба давно пребывают в лазарете с серьёзными травмами. Есть проблемы и у других игроков: в среду Антонио Рюдигер тренировался по индивидуальной программе, а Начо работал в зале. Таким образом, ни один из центральных защитников «сливочных» не занимался в общей группе.

Журналист Аранча Родригес также отмечает, что Винисиус Жуниор тренировался в помещении, как и Начо.

Матч «Реал» - «Жирона» пройдёт в субботу, 10 февраля.