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Судейский комитет отклонил апелляцию «Барселоны» по удалению Роке, но клуб не сдаётся

07 Февраля 2024 • 14:39 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Судейский комитет отклонил апелляцию каталонской «Барселоны» по дисквалификации нападающего Витора Роке, который получил красную карточку в последнем туре чемпионата Испании против «Алавеса».

По информации от журналиста Адрии Альбетс, «Барселона» не намерена сдаваться и собирается отправить повторную апелляцию. Ранее главный тренер Хави Эрнандес был убеждён в том, что Роке был несправедливо удалён с поля в матче с «Алавесом». Напомним, 18-летний бразилец сперва отметился голом, а затем получил две жёлтые карточки.

Роке в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой счёт два гола в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке

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