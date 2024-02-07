Судейский комитет отклонил апелляцию «Барселоны» по удалению Роке, но клуб не сдаётся

Судейский комитет отклонил апелляцию каталонской «Барселоны» по дисквалификации нападающего Витора Роке, который получил красную карточку в последнем туре чемпионата Испании против «Алавеса».

По информации от журналиста Адрии Альбетс, «Барселона» не намерена сдаваться и собирается отправить повторную апелляцию. Ранее главный тренер Хави Эрнандес был убеждён в том, что Роке был несправедливо удалён с поля в матче с «Алавесом». Напомним, 18-летний бразилец сперва отметился голом, а затем получил две жёлтые карточки.

Роке в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой счёт два гола в пяти матчах.