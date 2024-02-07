Флик с удовольствием возглавил бы «Барселону»

Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик с удовольствием возглавил бы каталонскую «Барселону». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист действительно хочет получить работу на «Камп Ноу».

Напомним, действующий тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что Флик уже приступил к изучению испанского языка.

В прошлом Флик возглавлял мюнхенскую «Баварию», которая в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20 разгромила «Барселону» со счётом 8:2 на нейтральном поле. Ханс-Дитер несколько месяцев назад был уволен из сборной Германии.