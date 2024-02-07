«Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго

Вингер «Атлетика» Иньяки Уильямс может сменить команду в летнее трансферное окно. Среди вариантов продолжения карьеры 21-летнего испанца называются мадридский «Реал» и бирмингемская «Астон Вилла», рапортует Todofichajes.

«Королевский» клуб рассматривает кандидатуру Уильямса в качестве альтернативы Родриго, который может покинуть команду в случае подписания Килиана Мбаппе. Сумма трансфера Нико оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с басками рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 20 матчей, в которых записал на свой счет три гола и шесть результативных передач.