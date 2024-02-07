Экс-игрок «ПСЖ»: «Мбаппе ещё не выбрал «Реал»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен поделился мыслями относительно будущего звездного нападающего Килиана Мбаппе. В прессе активно обсуждается потенциальный трансфер 25-летнего игрока в мадридский «Реал».

«Мбаппе еще не сделал выбор. Послушайте меня. Это моя информация, а я никогда не ошибаюсь», - приводит слова Жерома AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в «королевский» клуб грядущим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий провел 19 матчей. Килиан отметился 20 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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