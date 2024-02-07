«Барселона» хочет усилить полузащиту игроком «Жироны»

Хавбек «Жироны» Алеш Гарсия является трансферной целью каталонской «Барселоны». Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает оформить сделку в летнее трансферное окно.

Клуб уже связался с «Жироной» и провел предварительные переговоры. Сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет около 20 миллионов евро. Срок трудового соглашения Алеша рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 26-летний полузащитник провел 22 поединка. В активе Гарсии три забитых мяча и четыре результативные передачи.