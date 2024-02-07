Канселу назвал самого сложного соперника в карьере

Защитник сборной Португалии и каталонской «Барселоны» Жоау Канселу рассказал о самом сложном сопернике в своей профессиональной карьере.

«Самым сложным соперником был Неймар. Но не та версия, которая была в «ПСЖ». Я противостоял лучшему Неймару времен его выступлений за «Барселону», - передает слова латераля Som I Serem FCB.

Напомним, что бразильский форвард выступал за «сине-гранатовых» с 2013 по 2017 год. Затем он провел шесть лет в «ПСЖ». С лета прошлого года Неймар является футболистом саудовского «Аль-Хиляля». В данный момент игрок находится в лазарете из-за травмы крестов.