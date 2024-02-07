Стало известно, накажут ли Хави за критику судей

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не будет наказан за критические высказывания в адрес арбитров после поединка 23-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1). После финального свистка специалист заявил, что судьи ошиблись, удалив форварда Витора Роке. Также он обвинил мадридский «Реал» в давлении на судей.

По данным AS, в федерации футбола Испании не рассматривают вариант наказания Эрнандеса, поскольку его слова не несли прямого оскорбления в адрес конкретного рефери.

После 23 туров чемпионата страны «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче каталонцы встретятся с «Гранадой».